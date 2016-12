Briga por guarda de criança deixa um morto no centro de Rio Branco

Polícia





momento do crime.

Uma pessoa foi assassinada a tiros na manhã desta terça-feira, 9, no centro de Rio Banco, na rua Floriano Peixoto. Keitson Nascimento e Leandro Lima do Nascimento, 21, tinham terminado de sair de uma audiência no Fórum de Rio Branco.

Na audiência, Keitson ganhou o direito de visitar a filha de 6 anos durante os finais de semana. A criança é criada pela mãe e o padrasto Leandro. Insatisfeito com a decisão, Leandro disparou 4 tiros em Keitson metros após a unidade da Justiça. O assassinato ocorreu perto da Rádio Difusora Acreana.

Leandro foi preso em flagrante por policiais militares que passavam no momento do crime. O acusado disse não ter aceitado a decisão porque cria a criança desde quando ela completou seis meses de idade.

Dos quatro tiros disparados contra a Keitson, dois atingiram ele, um atingiu um carro que estava estacionado e outro um pedestre que passava pelo local. O pedestre foi encaminhado ao pronto-socorro de Rio Branco, mas não corre risco de morte.

Uma viatura do Samu chegou a ser acionada, mas Keitson já estava morto.







Saiba Mais: